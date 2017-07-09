События

07:01 09.07.2017

Двое украинских военных ранены за минувшие сутки в ходе обстрелов со стороны боевиков в зоне АТО

Боевики 27 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в воскресенье утром.

"В ходе боевых действий двое украинских воинов вчера получили огнестрельные ранения. Состояние их здоровья врачи характеризуют как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На приморском направлении боевики совершили обстрел невысокой интенсивности из запрещенных минометов калибра 120 мм позиций на окраине Марьинки. Также пытались спровоцировать бойцов сил АТО в районе Широкино, Богдановки, Гнутово, Павлополя и Новотроицкого. Для этого, в зависимости от каждого отдельного эпизода, боевики применяли стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных модификаций, вооружения БМП и зенитные установки.

На донецком направлении сложнее всего было вблизи Авдеевки – противник почти не прекращал обстрелов утром и уже с наступлением сумерек. В основном боевики использовали пехотное вооружение, вечером они также ударили из минометов калибров 120 и 82 мм. Кроме того, нарушения боевиками режима прекращения огня на этом направлении зафиксированы в районе Песков и Зайцево, где противник применял БМП, гранатометы и стрелковое оружие различных калибров.

На луганском направлении самой напряженной ситуация была в районе Бахмутской трассы, где противник из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал украинских воинов, которые держат оборону возле поселка Крымское. На этом же направлении боевики из минометов и противотанковых гранатометов совершили вечером плотный обстрел опорных пунктов сил АТО неподалеку Троицкого. Кроме того, под вражеский огонь из крупнокалиберных пулеметов попали оборонительные укрепления украинских военных у Станицы Луганской.

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