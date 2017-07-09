Фонтаны заработали на Русановском канале в Киеве – КГГА

В акватории Русановского канала восстановлена работа фонтанного комплекса.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, комплекс включает в себя 12 свето-музыкальных фонтанов. Они будут работать ежедневно кроме понедельника, а свето-музыкальное шоу ждет жителей в пятницу и субботу с 21:30 до 23:00.

По словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, который традиционно посетил запуск фонтанов в работу, городской власти удалось восстановить работу всех крупнейших фонтанов столицы.

"Напомню, что первую очередь Русановских фонтанов мэр Киева Виталий Кличко открыл еще в мае прошлого года, пообещав полное восстановление работы комплекса. Поэтому еще в прошлом году был разработан проект всех очередей строительства. Фонтаны работают синхронно, высота струи достигает 30 метров, они имеют вечернюю подсветку и музыкальное сопровождение", - отметил П.Пантелеев.