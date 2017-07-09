События

04:17 09.07.2017

Меркель заявила о наличии глубоких разногласий между ней и Эрдоганом

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в ходе пресс-конференции в Гамбурге о сохранении несогласия с позицией президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по ряду вопросов по итогам двусторонних переговоров в рамках G20.

По итогам встречи с Р.Т.Эрдоганом канцлер Германии отметила, что ФРГ "уважает усилия Турции в том, что касается приема беженцев", вынужденных бежать из Сирии из-за гражданской войны.

В то же время, она заявила, что между двумя странами остаются глубокие разногласия по ряду вопросов, включая аресты в Турции после неудавшейся попытки госпереворота летом прошлого года.

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Интерфакс-Украина
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