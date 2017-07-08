События

17:50 08.07.2017

Среди пострадавших вследствие взрыва в Голосеевском районе Киева есть ребенок

Ребенок пострадал в результате взрыва в жилом доме в Голосеевском районе Киева, сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

"По информации Службы "103", на месте происшествия выявили 6 потерпевших, из которых один ребенок, еще один человек погиб", - говорится в сообщении ГУ ГСЧС в Киеве на странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, одна женщина скончалась, еще шестеро человек травмированы в результате взрыва в 3-этажном жилом доме на Голосеевском проспекте, 70.

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Интерфакс-Украина
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