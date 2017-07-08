События

17:47 08.07.2017

Около 20 тыс. человек вышли на мирную демонстрацию против саммита G20 в Гамбурге

Около 20 тыс. человек вышли на улицы Гамбурга на мирную демонстрацию против проведения саммита "Большой двадцатки", сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

По данным агентства, люди несут с собой флаги и транспаранты, скандируют антиглобалистские лозунги, а также танцуют и поют под живую музыку.

На демонстрации присутствуют тысячи сотрудников полиции, многие из них сняли шлемы.

Ранним утром в субботу агрессивно настроенные протестующие устроили беспорядки в районе Шанценфиртель, расположенном в нескольких сотнях метров от площадки проведения саммита.

За последние три дня полиция арестовала и задержала более 200 участников столкновений, также более 200 стражей порядка получили травмы.

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Интерфакс-Украина
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