События

16:45 08.07.2017

КГГА обеспечит временным жильем пострадавших вследствие взрыва в Голосеевском районе

Киевские власти обеспечат временным жильем людей, проживающих в доме на Голосеевском проспекте, где в субботу днем произошел взрыв.

"Все, кому необходимо временное жилье, будут обеспечены им через КГГА", - заверил прибывший на место происшествия первый замглавы Киевской горгосадминистрации Геннадий Плис, которого цитирует пресс-служба КГГА.

По его данным, в настоящее время речь идет о 15 квартирах, в которых проживает 70 человек.

Г.Плис также отметил, что сейчас идут поиски еще одного жильца дома.

Как сообщалось, одна женщина скончалась, еще шестеро человек травмированы в результате взрыва в 3-этажном жилом доме на Голосеевском проспекте, 70.

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Интерфакс-Украина
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