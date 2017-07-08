КГГА обеспечит временным жильем пострадавших вследствие взрыва в Голосеевском районе

Киевские власти обеспечат временным жильем людей, проживающих в доме на Голосеевском проспекте, где в субботу днем произошел взрыв.

"Все, кому необходимо временное жилье, будут обеспечены им через КГГА", - заверил прибывший на место происшествия первый замглавы Киевской горгосадминистрации Геннадий Плис, которого цитирует пресс-служба КГГА.

По его данным, в настоящее время речь идет о 15 квартирах, в которых проживает 70 человек.

Г.Плис также отметил, что сейчас идут поиски еще одного жильца дома.

Как сообщалось, одна женщина скончалась, еще шестеро человек травмированы в результате взрыва в 3-этажном жилом доме на Голосеевском проспекте, 70.