События

16:24 08.07.2017

В ходе забега с быками в Памплоне вновь есть пострадавшие

Девять человек получили травмы разной степени тяжести после второго забега с 12 разъяренными быками на фиесте в испанской Памплоне, сообщает в субботу агентство Associated Press.

По данным агентства, быки нанесли повреждения ног и рук двум американцам - 22-летнему и 35-летнему мужчинам. Состояние одного из них после потери крови врачи охарактеризовали как серьезное, другого - стабильное.

Кроме того, еще трое американцев, два француза и три испанца получили травмы в ходе забега.

Накануне в ходе первого забега не опасные для жизни травмы получили два американца и один испанец.

Фиеста Сен-Фермин началась 6 июля и продлится до 14 июля. Она получила международную известность благодаря роману Эрнеста Хемингуэя 1926 года "И восходит солнце (Фиеста)".

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Интерфакс-Украина
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