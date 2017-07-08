В ходе забега с быками в Памплоне вновь есть пострадавшие
Девять человек получили травмы разной степени тяжести после второго забега с 12 разъяренными быками на фиесте в испанской Памплоне, сообщает в субботу агентство Associated Press.
По данным агентства, быки нанесли повреждения ног и рук двум американцам - 22-летнему и 35-летнему мужчинам. Состояние одного из них после потери крови врачи охарактеризовали как серьезное, другого - стабильное.
Кроме того, еще трое американцев, два француза и три испанца получили травмы в ходе забега.
Накануне в ходе первого забега не опасные для жизни травмы получили два американца и один испанец.
Фиеста Сен-Фермин началась 6 июля и продлится до 14 июля. Она получила международную известность благодаря роману Эрнеста Хемингуэя 1926 года "И восходит солнце (Фиеста)".