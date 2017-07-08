События

16:20 08.07.2017

В Гамбурге арестован мужчина за попытку ослепить лазером полицейских в вертолете

Полиция Гамбурга арестовала мужчину за попытку ослепить лазерной указкой двух пилотов полицейского вертолета, совершавших патруль над городом 6 июля, говорится в заявлении германской полиции, опубликованном в субботу.

Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство полицейского. Его имя не называется, известно, что ему 27 лет.

Его арестовали в собственной квартире в Гамбурге. При обыске у него обнаружили лазерную указку.

Саммит G20 проходит в германском Гамбурге 7-8 июля.

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Интерфакс-Украина
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