В Гамбурге арестован мужчина за попытку ослепить лазером полицейских в вертолете

Полиция Гамбурга арестовала мужчину за попытку ослепить лазерной указкой двух пилотов полицейского вертолета, совершавших патруль над городом 6 июля, говорится в заявлении германской полиции, опубликованном в субботу.

Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство полицейского. Его имя не называется, известно, что ему 27 лет.

Его арестовали в собственной квартире в Гамбурге. При обыске у него обнаружили лазерную указку.

Саммит G20 проходит в германском Гамбурге 7-8 июля.