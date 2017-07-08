Гройсман обещает помощь правительства пострадавшим вследствие взрыва в Голосеевском районе Киева

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман получает информацию о взрыве в жилом доме в Голосеевском районе Киева от руководства ГСЧС и МВД, он обещает помощь правительства пострадавшим в результате происшествия.

"Я постоянно получаю информацию от министра внутренних дел Арсена Авакова и главы ГСЧС Николая Чечеткина. Со стороны государства делаем все необходимое, чтобы помочь пострадавшим в результате взрыва", - написал премьер на странице в Фейсбуке.

Он напомнил, что в 3-этажном жилом доме в Голосеевском районе Киева в субботу произошел взрыв, вероятно, бытового газа, "повреждены несколько квартир".

Как сообщалось, одна женщина скончалась, еще шестеро человек травмированы в результате этого взрыва. Поисково-спасательные работы продолжаются.