Одесса готовится к учениям "Си Бриз-2017"

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины совместно с иностранными партнерами завершают подготовку к украинско-американским учениям "Си Бриз-2017"(Sea Breeze-2017), проведение которых запланировано на 10-23 июня в северо-западной части Черного моря, в Одесской и Николаевской областях.

Как сообщает пресс-центр командования ВМС, на Западной морской базе ВМС ВСУ (Одесса) завершился курс лидерства для старшинского (сержантского) состава.

"В течение пяти суток украинские старшины и сержанты тщательно изучали курс, интересовались и задавали много вопросов. Инструкторы, в свою очередь, пытались привить им соответствующие навыки и предоставить возможности для самореализации в качестве лидера и менеджера по стандартам НАТО", - отметил главный старшина Королевских ВМС Великобритании Билл Бейли.

В свою очередь, главный старшина ВМС ВСУ старший мичман Павел Ручка выразил удовлетворение от проведенного курса. "У нас была прекрасная возможность пообщаться с сержантами стран-членов НАТО, обменяться с ними опытом по управлению подразделением в повседневной деятельности и при ведении боевых действий, а также о функционировании советов сержантов, роли сержантского и старшинского состава в подразделении и взаимодействия сержантов и старшин с офицерским составом", - рассказал он.

"Си Бриз" (Sea Breeze exercise) - многонациональные военные учения, которые проводятся в Украине с 1997 года согласно "Меморандуму о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений" между Министерствами обороны Украины и США. Соорганизаторами учений выступают Украина и США.