События

11:16 08.07.2017

Суд арестовал двух чиновников "Укрзализныци"

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения двум должностным лицам ПАО "Укрзализныця", задержанным столичной прокуратурой за коррупционное преступление.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец на своей странице в соцсети Фейсбук, по итогам почти 10-часового судебного заседания начальнику земельного департамента "Укрзализныци" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 2 месяца с альтернативой в виде залога в сумме 3,8 млн грн.

Его сообщнику – заместителю юридического департамента "Укрзализныцы" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на такой же срок с возможностью внесения залога в 3,2 млн грн.

"Кроме того, обоих подозреваемых отстранили от должностей", - написала Н.Максимец.

Чиновники были задержаны 6 июля по подозрению в принятии предложения от директора коммерческого предприятия за содействие заключения договора аренды 9 га земли. Свои услуги они оценили в $150 тыс.

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