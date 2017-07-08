События

09:08 08.07.2017

Свыше ста участников акций протеста в Гамбурге задержаны полицией - СМИ

К утру субботы обстановка в немецком Гамбурге, где проходит акции протеста в связи с саммитом "большой двадцатки", успокоилась, задержано более ста человек, передает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle (DW).

По ее данным, в ходе столкновений с протестующими ранения получили 197 сотрудников полиции, задержано более 100 человек.

Сведений о количестве пострадавших среди агрессивно настроенных протестующих и мирных граждан нет.

Отмечается, что в течение ночи в нескольких районах происходили беспорядки: на улице Шультерблатт участники акции протеста бросали в сотрудников полиции камни, бутылки и "коктейли Молотова", а в районе Штерншанце "порядка 500 человек мародерствовали в одном из супермаркетов".

"Сейчас обстановка в городе успокоилась", - подчеркивается в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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