События

08:57 08.07.2017

В Черкасской области обесточенными остаются 17 населенных пунктов – ГСЧС

В 17 населенных пунктах Черкасской области, обесточенных в ночь на 2 июля из-за сложных погодных условий, отсутствует электроснабжение, сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

"По состоянию на 7 часов 8 июля остаются обесточенными 17 населенных пунктов в Черкасской области, которые были обесточены из 1 на 2 июля", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщалось, в результате сложных погодных условий 1 июля были обесточены 745 населенных пунктов в 6 областях.

В частности, в Киевской области обесточены 49 н.п., Сумской – 341 н.п., Черкасской – 181 н.п., Полтавской – 69 н.п., Кировоградской – 76 н.п. и Черниговской – 29 н.п.

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Интерфакс-Украина
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