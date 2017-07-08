Восстановлено электроснабжение ряда городов в Луганской области – ГСЧС

Полностью восстановлено электроснабжение ряда городов Луганской области, обесточенных в результате повреждения магистральной ЛЭП вблизи города Счастье, сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

"7 июля в 19:00 полностью восстановлено электроснабжение городов Северодонецк, Лисичанск, Новодружевск, Приволье, Сватово, Кременная и Рубежное Луганской области, которые были обесточены в результате повреждения магистральной линии электропередач 220 кВ вблизи г. Счастье", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщалось, в ночь на пятницу боевики обстреляли и повредили высоковольтную линию электроснабжения "Лисичанская 220 кВ", в результате чего была полностью обесточена Луганская область, а Луганская ТЭС снизила нагрузку на энергоблоках и вновь была подключена к ЛЭП 110кВ, что позволило энергетикам возобновить энергоснабжение части региона, сообщила пресс-служба областной военно-гражданской администрации.