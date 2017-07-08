Трамп назвал замечательным первый день саммита G20, ждет второго дня с нетерпением

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал первый день саммита "большой двадцатки" как замечательный.

"Замечательный первый день с мировыми лидерами на саммите G20 здесь, в Гамбурге. С нетерпением жду второго дня", - написал американский лидер у себя в микроблоге в Твиттере.

В пятницу в Гамбурге стартовал саммит "большой двадцатки". G20 проходит в выставочном комплексе Гамбурга "Мессе".

Основная повестка саммита поделена на несколько рабочих заседаний и посвящена темам глобального экономического роста, вопросам климата и энергетики, в том числе, с привязкой к перспективам реализации Парижского соглашения, проблематике экономической поддержки Африки, миграции и здравоохранению, а также теме цифровой экономики и роли женщины в глобальной экономике.