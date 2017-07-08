События

08:31 08.07.2017

Трамп назвал замечательным первый день саммита G20, ждет второго дня с нетерпением

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал первый день саммита "большой двадцатки" как замечательный.

"Замечательный первый день с мировыми лидерами на саммите G20 здесь, в Гамбурге. С нетерпением жду второго дня", - написал американский лидер у себя в микроблоге в Твиттере.

В пятницу в Гамбурге стартовал саммит "большой двадцатки". G20 проходит в выставочном комплексе Гамбурга "Мессе".

Основная повестка саммита поделена на несколько рабочих заседаний и посвящена темам глобального экономического роста, вопросам климата и энергетики, в том числе, с привязкой к перспективам реализации Парижского соглашения, проблематике экономической поддержки Африки, миграции и здравоохранению, а также теме цифровой экономики и роли женщины в глобальной экономике.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики за сутки совершили 22 обстрела позиций сил АТО, 4 военнослужащих пострадали – штаб

Боевики с полуночи 10 раз открывали огонь по украинским позициям, четверо военных ранены

Предотвращенные возле консульства Польши провокации были заказаны спецслужбами РФ

Прокуратура проводит обыски в департаменте здравоохранения Днепропетровской ОГА

Количество нарушений "режима тишины" в зоне АТО за минувшую неделю увеличилось на 25%

ПОСЛЕДНЕЕ

Антиглобалисты продолжили протесты в Гамбурге в преддверии второго дня саммита G20

Свыше ста участников акций протеста в Гамбурге задержаны полицией - СМИ

В Черкасской области обесточенными остаются 17 населенных пунктов – ГСЧС

На Трухановом острове в Киеве не будет капитального строительства, остров останется рекреационной зоной – Кличко

Восстановлено электроснабжение ряда городов в Луганской области – ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА