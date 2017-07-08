Аваков проинформировал посла Италии об абсурдности обвинений в адрес задержанного нацгвардейца Маркива

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилия задержание итальянскими властями военнослужащего Национальной гвардии Украины им.Кульчицкого Виталия Маркива по подозрению в убийстве на Донбассе итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли в 2014 году.

"На встрече с послом Италии предметно пояснил абсурдность обвинений, предъявленных при аресте сержанту Маркиву. Мы не оставим своего солдата", - написал министр на своей странице в микроблоге Твиттер в пятницу.

Кроме того, А.Аваков заявил о готовности предоставить итальянскому суду все документы по данному делу.

"Мы утверждаем, что наш боец не мог быть причастен к гибели гражданина Италии, фоторепортера Андреа Роккелли. Мы готовы предоставить суду все имеющиеся документы по данному делу и обеспечить участие в заседании свидетелей со стороны Украины", - написал министр на своей странице в Фейсбук.

Как сообщалось, 30 июня 2017 года в Италии был задержан украинский военнослужащий В.Маркив по подозрению в убийстве А.Роккелли вблизи г.Славянск Донецкой области в мае 2014 года. Украинец находится в итальянском г.Павиа.

4 июля состоялось заседание суда по его делу, однако, как сообщил Департамент консульской службы МИД Украины, суд не рассматривал дело по существу и не принимал решения об изменении меры пресечения. В это же день сотрудники Генерального консульства Украины в Милане посетили В.Маркива в учреждении содержания.

В свою очередь в Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что украинскую сторону не пустили в зал на заседание суда в Италии 4 июля. По информации МВД, В.Маркиву должны были назначить нового адвоката, необходимо было некоторое время для допуска защитника к делу.

По информации СМИ, прокуратура г.Павия начала уголовное производство относительно обстоятельств гибели в 2014 году в зоне АТО итальянского и российского журналистов по информации французского журналиста. В рамках этого производства французский журналист указал на то, что смерть вышеуказанных журналистов стала следствием применения оружия подразделением Нацгвардии, в котором проходил службу задержанный В.Маркив. Кроме того, в рамках свидетельств французский журналист предоставил видеоряд. При этом по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск.

В свою очередь заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что итальянский фотожурналист А.Роккелли был убит, находясь на неподконтрольной украинским властям на тот момент территории между позициями вооруженных формирований и террористических группировок. При этом он посетил т.н. "серую зону" без согласования с официальной властью Украины. Замгенпрокурора рассказал, что украинское следствие не установило лиц, которые могли бы быть причастны к гибели А.Роккелли. При этом украинская сторона не получала от итальянских правоохранителей ходатайств о международной правовой помощи в деле об убийстве А.Роккелли. Генеральная прокуратура также не получала запросов от итальянской стороны на проведение следственных действий на территории Украины.

Генеральное консульство Украины в Милане обратилось в суд г.Павиа с ходатайством о предоставлении информации об основаниях и обстоятельствах. МВД Украины выражало обеспокоенность задержанием и арестом в Италии В.Маркива, который уехал в Италию во время планового отпуска.

Суд в Италии на следующей неделе изберет В.Маркиву. меру пресечения.