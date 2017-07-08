Боевики за сутки совершили 22 обстрела позиций сил АТО, 4 военнослужащих пострадали – штаб

За прошедшие сутки боевики совершили 22 обстрела позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате которых пострадали четверо украинских военнослужащих: двое получили ранения, двое – боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. Российско-террористические бандформирования продолжают пренебрегать договоренностями о деэскалации конфликта на востоке Украины и не оставляют попыток дискредитировать Украинское войско, цинично провоцируя наших защитников на нарушение перемирия. За прошедшие сутки российские гибридные войска 22 раза обстреляли позиции ВС Украины. В том числе, семь раз захватчики применяли минометы различных калибров и один раз били из танковых орудий", - говорится в сообщении на странице пресс-центра в Фейсбук.

На Приморском направлении боевики совершили 14 обстрелов. Укрепления ВСУ в районе Широкино, Водяного и Новотроицкого боевики обстреливали из минометов, в районе Лебенского, Гнутово, Павлополя и Красногоровки – из гранатометов, стрелкового вооружения, вооружения БМП и зенитных установок.

На Донецком направлении зафиксировано 3 обстрела позиций ВСУ со стороны боевиков. Боевики обстреливали южное предместье Авдеевки из минометов, гранатометов и стрелкового оружия, Пески – из минометов и легкого пехотного вооружения, Авдеевку – из пулеметов и стрелкового вооружения.

На Луганском направлении боевики совершили 5 обстрелов.

"Трижды в течение минувших суток под огонь противника из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попадали украинские воины, которые держат оборону в районе н.п. Донец. Также из стрелкового оружия боевики обстреливали наши позиции вблизи Станицы Луганской и Крымского", - отмечают в сообщении.