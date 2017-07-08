Прокуратура проводит проверку в Первомайской исправительной колонии в связи с побегом заключенного

Первомайская местная прокуратура проводит проверку законности действий администрации Первомайской исправительной колонии №117 по надзору за осужденными в связи с побегом заключенного, сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

"Как рассказал первый заместитель руководителя местной прокуратуры Роман Травкин, 20-летний житель Сумской области, который отбывал в госучреждении наказание, назначенное судом за кражу с проникновением, сбежал во время выполнения сельскохозяйственных работ", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отсутствие заключенного было обнаружено около 17.00 5 июля, а через 4 часа мужчина был обнаружен.

"Беглец скрывался в лесополосе вблизи учреждения исполнения наказаний. Мужчина рассказал, что никуда не убегал, а просто, устав от работы, задремал в тени. Когда увидел, что его ищут - испугался и спрятался в кустах. Но позже передумал и решил вернуться", - говорится в сообщении.

Прокуратура совершает процессуальное руководство в уголовном производстве по факту побега заключенного из места лишения свободы. Санкция, согласно ч.1 ст.393 Уголовного кодекса Украины, предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Как отмечается в сообщении, на момент побега, заключенный уже отбыл половину из присужденных ему 3 лет лишения свободы.