В Западной Грузии молния ударила в контактные сети двух пассажирских поездов

Удары молнии привели к сбою в движении двух пассажирских поездов в Грузии, сообщают грузинские СМИ в субботу.

По информации пресс-службы АО "Грузинская железная дорога", молнии попали в контактные сети двух поездов, следующих в направлении городов Зугдиди и Поти на западе Грузии, что вывело из строя оба железнодорожных состава.

Как сообщили в компании, в обоих случаях проблемы вскоре были ликвидированы, и в настоящее время оба поезда уже продолжают движение в обычном режиме.

"Все остальные поезда на магистрали передвигаются в соответствии с графиком, и надеемся, что так и будет продолжаться", - заявили журналистам в компании.

Ранее сообщалось, что непогода в Грузии создала серьезные проблемы в ряде регионов страны, где из-за сильных дождей вышедшие из берегов реки и селевые потоки в пятницу в разных местах смыли дороги и мосты, повредили берегоукрепительные сооружения, затопили сельскохозяйственные угодья.

Грузинская железная дорога является составной частью транспортного коридора "Восток-Запад". Эксплуатационная длина железных дорог Грузии составляет 1 тыс. 324 км. В системе 45 тоннелей, 1 тыс. 714 мостов, паромные переправы с Россией и Украиной.