Мужчина, пострадавший при подрыве под Майорском скончался от ран – Нацполиция

Мужчина, пострадавший при подрыве на неизвестном взрывном устройстве на дороге между Зайцевым и пос.Майорск, возле линии разграничения скончался от ран, сообщает Главное управления Национальной полиции в Донецкой области в пятницу.

"Травмы 38-летнего жителя поселка Жованка, который пострадал в результате взрыва на сельской дороге между Майорском и Зайцевым, оказались несовместимыми с жизнью. Сейчас тело погибшего направлено в местный морг", - говорится в сообщении на официальной странице облуправления полиции в Фейсбук.

Как сообщалось, двое жителей пос.Жованка (часть пгт Зайцево Бахмутского района Донецкой области) подорвались на неизвестном взрывном устройстве на дороге между Зайцевым и пос.Майорск возле линии разграничения, сообщило Главное управления Национальной полиции в Донецкой области в пятницу.

"Личности пострадавших установлены. Это 36-летняя женщина и 38-летний мужчина, оба - жители поселка Жованка. В настоящее время женщина каретой скорой помощи доставлена в больницу г Бахмут", - сообщается на странице облуправления полиции в соцсети Facebook.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции.