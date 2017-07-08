Мелания Трамп пыталась "забрать" супруга с переговоров с Путиным, но ей это не удалось - Тиллерсон

Первая леди США Мелания Трамп заходила в комнату, где проходила встреча Дональда Трампа и Владимира Путина во время переговоров, рассказал в пятницу американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Все стояли у двери. Я даже думаю, что они (члены "команды" Д.Трампа - ИФ) в какой-то момент отправили первую леди, чтобы проверить, сможет ли она нас забрать оттуда, но это тоже не сработало", - рассказал он американским журналистам.

После этого переговоры лидеров США и РФ длились еще целый час.

"Определенно, ее задумка не удалась", - добавил Р.Тиллерсон.

Ранее он рассказал, что президенты двух стран не хотели завершать беседу.

"Между ними двумя было очень ясное положительное взаимопонимание", - сказал журналистам Р.Тиллерсон.