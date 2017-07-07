События

22:21 07.07.2017

Харьковской полиции доверяют более 60% населения

Полиции в Харьковской области, согласно данным последнего социологического исследования, проведенного EUAM на территории области, доверяют 62% опрошенных (20% респондентов доверяют полностью, еще 40% - практически доверяют).

Как сообщает пресс-служба МВД, такие данные озвучил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на церемонии награждения государственными наградами сотрудников нескольких правоохранительных ведомств.

"Это то, к чему мы идем. Это то, что создается вашей работой. На каждого работника МВД возложена большая ответственность за тех, кто бьется в очередях за паспортами в миграционной службе, и тех, кто слышит выстрелы на передовой. И я хочу, чтобы каждый из вас это понимал", - цитирует пресс-служба А.Авакова.

Министр вручил государственные награды и ведомственные награды сотрудникам полиции, Национальной гвардии, Государственной миграционной службы, а также представителям подразделений Министерства внутренних дел.

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