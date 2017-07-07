Боевики с полуночи 10 раз открывали огонь по украинским позициям, четверо военных ранены

Незаконные вооруженные формирования с начала суток 10 раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения антитеррористической операции, четверо украинских бойцов получили ранения и боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С начала суток боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВС Украины. (…) Вследствие вражеских обстрелов четверо бойцов сил АТО сегодня получили ранения и боевые травмы", - говорится в сводке пресс-центра на странице в Фейсбуке в пятницу.

В штабе отмечают, что интенсивность вражеских вооруженных провокаций остается без изменений. Так, боевики дважды применяли против подразделений ВСУ минометы. Больше всего фактов использования противником оружия зафиксировано на Приморском (Мариупольском) направлении. На Донецком направлении установилось относительное затишье.

На Приморском направлении НВФ нарушили режим прекращения огня 7 раз. В частности, еще до рассвета боевики обстреливали опорные пункты в районе Широкино из крупнокалиберных пулеметов, зенитных установок, вооружения БМП и осуществили один обстрел невысокой интенсивности из минометов калибра 82 мм. Также из БМП и стрелкового оружия противник бил по укреплениям украинских военных вблизи Лебединского, а из крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Красногоровки. Днем НВФ вели огонь из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам сил АТО у Новотроицкого, там же они применили и 120-мм миномет.

На Луганском направлении противник ночью из гранатометов и стрелкового оружия дважды обстрелял украинских воинов, которые держат оборону в районе Донца. Днем боевики били из стрелкового оружия по укреплениям украинских войск вблизи Крымского.