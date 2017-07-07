Апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения помощнице нардепа Полякова

Апелляционный суд города Киева оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 160 тыс грн в отношении помощницы народного депутата фракции "Народный фронт" Максима Полякова Татьяны Любонько.

"По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева постановила: постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 21 июня 2017 года - оставить без изменений; апелляционные жалобы стороны защиты в уголовном производстве в отношении подозреваемой Т.Любонько - оставить без удовлетворения", - сообщает пресс-служба суда в пятницу.

Как сообщалось, 20 июня руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что в рамках расследования уголовного производства о незаконной добыче янтаря задержаны шесть человек: три помощника нардепов, охранник, два представителя антикоррупционных общественных организаций.

21 июня Соломенский райсуд Киева принял решение о взятии под стражу с альтернативой залога 160 тыс. грн Т.Любонько.

В ходе судебного заседания ряд народных депутатов от "Народного фронта", в том числе М.Поляков, просили суд о мере пресечения в виде их поручительства. Позже М.Поляков сообщил, что за Т.Любонько внесен залог ее родителями и она вышла на свободу.

Покуратура продемонстрировала членам регламентного комитета парламента аудиозаписи разговоров с якобы участием Т.Любонько, где она обсуждает с агентом, внедренным следствием в схему, согласно которой депутат может вносить законодательные изменения за финансовую выгоду. Кроме того, были продемонстрированы видеозаписи, на которых передают деньги, по словам представителей прокуратуры, помощникам М.Полякова и нардепа из фракции "Блок Петра Порошенко" Борислава Розенблата.