События

14:30 10.07.2017

Трансляция пресс-конференции на тему "Акции протеста против застройщика: политические или бизнес-разборки?"

В понедельник, 10 июля, в 15.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Акции протеста против застройщика: политические или бизнес-разборки?" с участием управляющего собственника девелоперской компании "ОМОКС" - застройщика жилых комплексов "Чайка" и "Сонцтаун" (с. Чайки Киево-Святошинского района Киевской области) Алексея Кулагина (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов (096) 012-02-83 (Екатерина Денисюк, пресс-секретарь ООО "ОМОКС").

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