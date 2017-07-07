В ряде областей Украины объявлена чрезвычайная пожарная опасность

В пятницу и субботу, 7-8 июля, в большинстве районов Харьковской, Полтавской и Черкасской областей, местами в Сумской, Луганской и Херсонской областях ожидается высокая (4-й класс) и чрезвычайная (5-й класс) пожарная опасность, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах", - говорится в сообщении.