СММ ОБСЕ констатирует: тяжелое вооружение на Донбассе не отведено

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине продолжает фиксировать неотведение тяжелого вооружения от линии столкновения на востоке Украины.

Первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге в пятницу в Киеве рассказал, что на протяжении последних двух недель представители т.н. "ДНР" отказывались допускать наблюдателей спецмиссии в районе Новоазовска (Донецкая обл.).

"Что там происходит и что они скрывают – мы не знаем. И с фактами препятствования мы сталкиваемся с марта 2014 года. Все это направлено на ослепление нас, чтобы мы не выполняли нашу миссию, не проводили мониторинг и не сообщали о фактах, которые неудобны... Поскольку т.н."ДНР" не пускает нас в приграничный район, я не знаю, что они скрывают. Однако, судя по нашему опыту, обычно при недопуске скрывается сосредоточивание сил и средств", - подчеркнул он.

В то же время А.Хуг проинформировал, что, несмотря на ограничения, наблюдатели смогли собрать некоторую информацию.

"25 июня наш патруль был задержан на посту т.н. "ДНР" на участке дороги Тельманово – Новоазовск. Находясь там, наблюдатели отметили колонну из 17 автомобилей, в частности, 2 микроавтобусов, одного большого автобуса, 4 военных грузовика, 10 гражданских автомобилей, за рулем которых находились мужчины в форме военного типа и в масках. Они направлялись в сторону Бойковского (в 10 км от подконтрольного официальному Киеву Гранитного). 2 июля, благодаря спутниковому наблюдению в Бойковском мы зафиксировали 7 бронированных машин", - отметил он.

Вместе с тем, первый замглавы миссии подчеркнул: "Но было бы ошибкой считать, что лишь т.н. "ДНР" имеет тяжелое вооружение, размещенное с нарушением Минских договоренностей. ВСУ также соблюдают свои обязательства не в полном объеме".

А.Хуг рассказал, что 4 июля мини-БПЛА миссии зафиксировал РСЗО "Ураган" в Миролюбовке, двумя днями ранее наблюдатели видели зенитно-ракетный комплекс в Новокалиново, 4 танки возле Новотошковки.

"Необходимо отведение сил и средств. Ведь пока вооружение находится на месте, угроза возобновления активных боевых действий сохраняется", - подчеркнул А.Хуг.