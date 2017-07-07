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17:31 07.07.2017

Украинской стороне не удалось получить информацию о судьбе блогера Асеева

Представители отдельных районов Донецкой области (ОРДО) не предоставили украинской стороне информации о судьбе блогера Станислава Асеева (Васина), сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

"Мы поднимали этот вопрос. Были неофициальные запросы, был официальный запрос но по состоянию на позавчера (5 июля, день заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе – ИФ) мы не получили никакой информации от представителей т.н. "ДНР", - сказала В.Лутковская журналистам в Харькове в пятницу.

Как сообщалось, С.Асеев, проживающий на оккупированной территории, публиковался в украинских СМИ под псевдонимом Станислав Васин. Как сообщило ZN.UA, в последний раз С.Асеев выходил на связь 2 июня.

11 июня Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) обратился к международным миссиям с просьбой выяснить обстоятельства исчезновения в Донецке С.Асеева.

НСЖУ обратился в Бюро представителя ОБСЕ по свободе СМИ в Вене с просьбой, чтобы представители СММ ОБСЕ узнали о ситуации на месте, в Донецке. Кроме того, союз направил письмо в Международный комитет красного Креста с просьбой встретиться с матерью пропавшего коллеги и выяснить, в какой помощи он нуждается.

Глава НСЖУ Сергей Томиленко объяснил это тем, что международные миссии могут обратиться напрямую к "тем, кто сейчас контролирует ситуацию в Донецке", чтобы получить достоверную информацию, которая поможет определить следующие шаги. В частности в НСЖУ надеются узнать о том, где находится С.Асеев, а в случае ареста - в чем его обвиняют, имеет ли он доступ к адвокату, или нуждается в медицинской помощи, или позволили ему видеться с матерью.

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