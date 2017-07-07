События

16:37 07.07.2017

Харьковская обладминистрация возобновила работу после ложного сообщения о минировании

Полиция закончила осмотр здания Харьковской областной государственной администрации и не обнаружила никаких взрывчатых веществ, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области.

"Проведен тщательный осмотр государственного учреждения общей площадью около 6420 кв.м. Эвакуировано 100 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранителями выявлено не было… Государственное учреждение работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений о происшедшем в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, сообщение о том, что в здании Харьковской обладминистрации заложена взрывчатка, поступило в дежурную часть Киевского отдела полиции в 12:10.

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