События

16:13 07.07.2017

Водитель внедорожника наехал на палатку туристов под Геническом

Сотрудники Генического отдела полиции устанавливают обстоятельства ДТП на выезде из города, в результате которого погибла супружеская пара из Днепра, отдыхавшая в туристической палатке.

"По предварительным данным, полицейские установили, что 32-летний житель одного из поселков района, управляя автомобилем "Mitsubishi L 200", находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость движения и проявил невнимательность при управлении транспортным средством. Автомобиль съехал с дороги в обрыв и совершил наезд на туристическую палатку. В результате ДТП погибли 31-летний мужчина и его 42-летняя супруга, жители города Днепр", - сообщает в пятницу Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Мужчина задержан. Автомобиль находится на штрафплощадке. Проводятся необходимые следственные действия.

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