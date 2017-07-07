События

15:37 07.07.2017

Некоторые нардепы могут податься в бега

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий опасается, что народные депутаты, на которых генпрокурор внес представления о снятии неприкосновенности и аресте, могут уехать из страны не дожидаясь рассмотрения представлений в зале заседаний.

"Я не зря спросил на комитете о паспортах. У меня, как у прокурора, есть вещи, который в УПК не выписаны, но называют их прокурорской чуйкой. У меня есть очень серьезные опасения, что когда этот вопрос будет вынесен в парламент, кто-то может не прийти", - сказал Н.Холодницкий журналистам в пятницу в Киеве.

Как сообщалось, представления генпрокурора на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов поступили в Верховную Раду 21 июня. Представления поступили на Андрея Лозового (фракция Радикальной партии), Олеся Довгого (группа "Воля народа"), Евгения Дейдея, Максима Полякова (оба - фракция "Народный фронт") и Борислава Розенблата (фракция "Блок Петра Порошенко"). 29 июня Ю.Луценко внес в Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина.

3 июля председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий выразил убеждение, что представления генерального прокурора о снятии депутатской неприкосновенности со всех шести депутатов будут вынесены в сессионный зал на пленарной неделе.

В период с 3 по 7 июля регламентный комитет Верховной Рады рассмотрел представления на пятерых депутатов: А.Лозового (фракция Радикальной партии), О.Довгого (группа "Воля народа"), Е.Дейдея, М.Полякова (оба - фракция "Народный фронт") и Б.Розенблата (фракция "Блок Петра Порошенко") и направил их на рассмотрение спикера парламента.

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