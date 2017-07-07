События

14:38 07.07.2017

Следующая конференция по реформам в Украине пройдет в Дании

Следующая конференция по вопросам реформ в Украине пройдет в Дании в 2018 году, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Хорошая новость: Лондонская конференция начитает традицию ежегодно обсуждать на высоком международном уровне итоги и перспективы украинских реформ, а также приоритеты их международной поддержки", - написал премьер на своей странице в социальной сети Facebook в пятницу.

Он также выразил благодарность партнерам Украины за оказанную поддержку.

"Следующая конференция по поддержке реформ состоится в 2018 году в Дании", - написал премьер.

В рамках визита в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5-7 июля В.Гройсман принял участие в проводимой 6 июля в Лондоне конференции по вопросам реформ в Украине.

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