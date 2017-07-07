События

14:00 07.07.2017

Полиция ищет взрывчатку в здании Харьковской ОГА

Полиция проверяет информацию о минировании здания Харьковской областной государственной администрации.

Как сообщает в пятницу отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о том, что в облгосадминистрации заложена взрывчатка, поступило в дежурную часть Киевского отдела полиции в 12:10.

"На место происшествия для проверки информации выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и работники взрывотехничского управления харьковской полиции", - говорится в сообщении.

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