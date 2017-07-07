События

13:32 07.07.2017

Один украинский военный погиб, еще один ранен за сутки в АТО

В зоне проведения антитеррористической операции за минувшие стуки один украинский военный погиб, еще один получил, сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За сутки в результате боевых действий один наш военный погиб, один ранен", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

А.Лысенко проинформировал, что противник не прекращает применять тяжелое вооружение. В частности, на луганском направлении боевики открывали огонь из гранатометов, также использовали стрелковое оружие.

На донецком направлении – минометы, гранатометы, БМП. На мариупольском направлении также зафиксированы два минометных обстрела.

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