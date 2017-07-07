Луценко считает обоснованными свои представления на снятие неприкосновенности и аресте нардепа Розенблата

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает обоснованными свои представления в Верховную Раду о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Борислава Розенблата (фракция "Блок Пётра Порошенко").

"Этот фильм (который органы прокуратуры продемонстрировали на заседании регламентного комитета Верховной Рады в пятницу – ИФ.) чётко показывает наличие оснований для внесения мной представления не только для дачи согласия на привлечения к уголовной ответственности, но и на задержание и арест народного депутата Розенблата по статьям злоупотребление влиянием и получение взятки", - сказал Ю.Луценко в ходе заседания регламентного комитета в пятницу.

По его словам, прокуратура обосновывает необходимость задержания и ареста депутата тем, что Б.Розенблат, как видно из оперативного видео, "имеет серьезное влияние не только на депутатский корпус, но и на другие ветви власти, в том числе судебную".

"Также он имеет финансовую возможность не только покинуть, но и проживать за пределами Украины. Его семья владеет рядом иностранных кампаний, что тоже может способствовать его пребыванию за границей в случае побега", - сказал Ю.Луценко.

Генпрокурор предложил Б.Розенблату добровольно сдать депутатский мандат."Я бы на вашем месте сегодня подписал бы заявление о сложении с себя депутатских полномочий, потому что большего позора для Житомирщины (избран по мажоритарному округу №62 в Житомирской области - ИФ), для фракции БПП, Верховной Рады нет", - сказал Ю.Луценко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании регламентного комитета были продемонстрированы видеоматериалы оперативных съёмок, на которых человек похожий на Б.Розенблата, договаривается о нелегальных схемах для получения разрешения на добычу янтаря и вынуждает дать ему взятки.

В свою очередь Б.Розенблат, опроверг все обвинения в свой адрес, отметив, что не знает, чей голос звучал в показанном прокуратурой фильме и кто исполнял его роль. Он расценил действия НАБУ, САП и Генпрокуратуры против него как провокационные и нарушающие нормы действующего законодательства.

"В связи с этим я подал в ГПУ официальное заявление о совершении преступления со стороны некоторых правоохранителей", - сказал Б.Розенблат.

Народный депутат утверждает, что ему мстят за то, что "он долгое время вёл борьбу с янтарной мафией", в том числе путём подготовки законопроекта по добычи и реализации янтаря.

В данный момент в заседании регламентного комитета Рады объявлен перерыв.