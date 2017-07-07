Путешественники из Украины и других стран за 2 месяца совершили трансатлантический переход

С 24 апреля по 24 июня группа путешественников под руководством основателя и собственника агентства морских путешествий и приключений Aleksandr Travel Александра Солярчука совершили атлантический переход на парусном катамаране от Кубы до Испании.

Как рассказал на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" А.Солярчук, экипаж катамарана "Ron Punch" состоял из украинцев, россиянки, казаха и гражданки США. Под флагом Украины путешественники прошли по своему маршруту через острова Теркс и Кайкос, Бермудские и Азорские острова, Мадейру, Гибралтар, испанский порт Аликанте, Ибицу и Мальорку. Всего они прошли 5200 миль.

А.Солярчук обратил внимание на то, что путешественники проходили знаменитый Бермудский треугольник. "Долго погода была спокойной, но уже под самыми островами прогноз погоды, который изучали и которого придерживались, немного нас подвел, или циклон немного задержался, и мы попали в него под Бермудами", - рассказал он.

Достаточно мощный циклон застал экипаж катамарана на подходе к островам, и в таких условиях было опасно подходить к берегу. Тем более что на Бермудские острова сложный заход через узкий канал. Поэтому необходимо было возвращаться в океан, и путешественники вернулись на Бермуды в итоге через 28 часов, хотя до них изначально оставался час пути.

Член экипажа, собственник FGK Financial Group Сергей Позняк, который служил в зоне АТО в составе одного из батальонов Национальной гвардии Украины, отметил, что опыт командной работе при таких путешествиях очень полезен в реальной жизни, в частности, в бизнесе. "Плюс ты переосмысливаешь многие вещи, понимаешь какие-то стороны своей жизни, сильные и те, которые нужно подтянуть, что нужно применять и что никогда нельзя делать", - рассказал он.

Член экипажа Ольга Солярчук указала, что в таких переходах человек учится принимать то, что ему не нравится, и когда ты ничего не можешь изменить. "А если ты не сможешь принять, то будешь мучиться", - добавила она.

Путешественники также подчеркнули, что в океане можно увидеть совершенно необычные природные явления, которые больше нигде не увидишь.

Первый атлантический переход агентство Aleksandr Travel организовало в конце 2015 года – это был маршрут от Канарских островов до Кубы.

В планах агентства уже третий атлантический переход новым южным маршрутом: Кабо-Верде – Сент-Люсия – острова Карибского бассейна – Ямайка – Куба, который запланирован на декабрь 2017 – январь 2018 года.