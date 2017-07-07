Часть Луганщины остается обесточенной из-за повредившего ЛЭП обстрела со стороны боевиков

В ночь на пятницу боевики обстреляли и повредили высоковольтную линию электроснабжения "Лисичанская 220 кВ", в результате чего была полностью обесточена Луганская область, а Луганская ТЭС снизила нагрузку на энергоблоках и вновь была подключена к ЛЭП 110кВ, что позволило энергетикам возобновить энергоснабжение части региона, сообщает пресс-служба областной военно-гражданской администрации.

"После полуночи в результате вражеского обстрела Луганскую ТЭС снова выведено из строя из-за аварийного отключения высоковольтной линии электроснабжения "Лисичанская 220 кВ". Работа станции не прекращалась, а два энергоблока снизили нагрузку с 200 МВт до 130 МВт. Без электроснабжения в 2:15 осталась вся территория Луганской области. Социальные объекты, больницы, перешли на резервные источники питания - генераторы. С 1:00 осуществлялось подключение от линий электропередачи 110 кВ суммарной мощностью около 100 МВт ("Бахмутский – Юбилейная" и "Куриловка – Сватово"), - говорится в информации, обнародованной на странице Луганской ОВГА в Фейсбук.

В ОВГА проинформировали, что в течение ночи, с 0:20 до 4:15, был обследован поврежденный участок линии электросети и в 9:00 рабочие НЭК "Укрэнерго" приступили к ремонту.

"Этой ночью противник снова прибегнул к вооруженной провокации, желая обесточить область и нанести вред мирным жителям. Такие действия еще раз подтверждают стремление боевиков к уничтожению энергетической системы региона и эскалации боевых действий. Несмотря на это, мы готовы решать самые сложные задачи и восстанавливать Луганщину", - прокомментировал ситуацию заместитель главы облгосадминистрации Юрий Клименко.

Ранее в пятницу пресс-служба "ДТЭК Энерго" сообщила, что Луганская ТЭС ("ДТЭК Востокэнерго") из-за аварийного отключения высоковольтной линии электропередачи 220 кВ "Лисичанская" 220 с 0:20 7 июля вновь отделена от энергосистемы Украины. По ее данным, работа ЛуТЭС не прекращалась, но два энергоблока снизили нагрузку с 200 МВт до 130 МВт. В этой связи временно ограничена и поставка электроэнергии части потребителей севера Луганской области.

Как сообщалось, с сентября 2014 года Луганская ТЭС работала в режиме энергоострова и являлась единственным источником электроэнергии для севера Луганской области. С 25 апреля 2017 года Луганская ТЭС подключена к украинской энергосистеме.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.