События

12:20 07.07.2017

Не менее 10 египетских военных погибли в результате атаки террористов

Не менее 10 представителей египетских сил безопасности погибли и десятки получили ранения в результате террористической атаки на КПП на Синайском полуострове на северо-востоке страны, сообщило в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на анонимный источник в правительстве Египта.

Согласно данным агентства, террорист-смертник въехал в египетский пропускной пункт в городе Рафах, расположенном на границе с сектором Газа, после чего группа пеших боевиков в масках обстреляла военных.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за атаку.

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