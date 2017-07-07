Неизвестные пытались поджечь дом депутата горсовета Вознесенска

Неизвестные лица бросили бутылку с зажигательной смесью в дом 55-летнего депутата городского совета Вознесенска Николаевской области.

Как сообщает в пятницу отдел коммуникации полиции Николаевской области, 6 июля около трех часов в Вознесенский отдел полиции поступило сообщение от депутата городского совета о том, что неизвестные лица пытались повредить его дом.

"В течение 7 минут на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции Вознесенского района. Правоохранители пообщались с потерпевшим, приняли у него заявление и объяснение, пообщались с возможными свидетелями и, осмотрев территорию домовладения, обнаружили возле дома фрагменты стекла пивной бутылки, кусок тряпки с топливно-смазочной веществом и следы обуви", - сказано в сообщении.

Вещественные доказательства изъяты и направлены для проведения соответствующей экспертизы.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.2 ст.15 "покушение на преступление", ч.2 ст.194, "умышленное уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 10-х лет.

Указанное преступление находится на контроле в главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.

Правоохранители также просят граждан, которые стали свидетелями данного преступления или владеют полезной информацией, сообщить в Вознесенский отдел полиции по телефонам (05134) 4-54-44 или 102.