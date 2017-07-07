События

10:39 07.07.2017

Украинец вез в ОРЛО 1,4 тыс. клинков для шпаг

В контрольно пропускном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" несшие службу украинские пограничники и работники фискальной службы выявили у направлявшегося на неподконтрольную властям Украины территорию гражданина 1,4 тыс. клинков для фехтовальных шпаг.

Как сообщает в пятницу утром пресс-служба Госпогранслужбы Украины, "пограничный наряд совместно с сотрудниками ГФС у гражданина Украины в личных вещах обнаружили 1400 клинков для фехтовальных шпаг на общую сумму более 40 тыс. грн".

В информации отмечается, что данный товар передали сотрудникам Государственной фискальной службы для принятия правового решения.

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