У экс-замглавы администрации Януковича Чмыря обнаружили незадекларированные $1,1 млн

У бывшего заместителя главы администрации президента Украины Виктора Януковича, экс-главы Сумской облгосадминистрации Юрия Чмыря во время обысков нашли в двух банковских ячейках 1 млн 180 долл. вместо задекларированных ним 572 тыс. долл., сообщил генеральный прокурор Украина Юрий Луценко.

"Во время обысков 2 банковских ячеек Ю.Чмыря вместо задекларированных ним 572 тыс. долл. нашли 1 млн 180", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Фейбсук в пятницу.

По его словам, такие действия подпадают под признаки статьи 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины и предусматривают до 2 лет лишения свободы.

Ю.Луценко отметил, что следователи Генпрокуратуры обнаружили у Ю.Чмыря средства, не отраженные в е-декларации, а также 14 киевских квартир у его дочери, проверяя информацию СМИ.

Как сообщалось, в июне 2017 года Сумская областная прокуратура сообщила, что осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины по факту уклонения от уплаты налогов семьей бывшего высокопоставленного чиновника Сумской области времен президентства В.Януковича, который на настоящее время является действующим депутатом Сумского областного совета.

Согласно информации прокуратуры, в ходе расследования установлено, что дочь чиновника на протяжении 4 последних лет приобрела в собственность 12 квартир в центральной части г.Киева, 3 паркоместа, общая стоимость которых, по предварительным подсчетам, составляет свыше 50 млн грн. При этом официальные доходы чиновника и членов его семьи, по информации органов Государственной фискальной службы, не соответствуют указанной стоимости приобретенного имущества.

Согласно определению Печерского районного суда г.Киева, следователь Генпрокуратуры получил разрешение суда на доступ к документам о покупке недвижимости, банковских счетах, копиям деклараций, которые Ю.Чмырь сдавал по месту работы.

Кроме того, еще 8 февраля 2017 года в Генеральной прокуратуре Украины сообщили, что Ю.Чмырь, занимая должность заместителя главы Администрации президента с декабря 2013 года, а также возглавляя Сумскую областную организацию Партии регионов, мог принимать участие в организации силового разгона протестующих в центре Киева в феврале 2014 года.

Как отмечается в определении Печерского районного суда города г.Киева от 31 января 2017 года, досудебное расследование установило, что в организации силового разгона правоохранительными органами участников акций в г.Киеве 18 и 19 февраля 2014 года участвовал бывший заместитель главы администрации президента Украины по гуманитарным вопросам, который имел в своем распоряжении мобильный телефон с номером оператора сотовой связи ПрАО "МТС Украина.

В связи с этим следственный судья удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о временном доступе к вещам и документам, находящимся во владении "МТС Украина", а именно информации о разговорах экс-чиновника по телефону в указанный период.