По всей Николаевской области ликвидируют масштабные пожары

В Николаевской области с утра 6 июля фиксируется рекордное количество возгораний на открытых территориях, сообщает Главное управление ГСЧС в Николаевской области.

По данным ведомства, возгорания случаи зафиксированы почти во всех районах области, а в некоторых населенных пунктах по нескольку огневых случаев одновременно. Зафиксированы три пожара Витовском и Ингульском районах области, площадь которых составила более 2 гектар каждая.

"Ситуация с пожарами на открытых территориях вызывает существенную обеспокоенность ведь их количество бьет все рекордные показатели", - говорится в заявлении облуправления ведомства.

Подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области работают в усиленном режиме. Для ликвидации пожаров привлекаются резервная техника и личный состав. В некоторых случаях на место пожара направляются отделения из соседних или граничащих районов.