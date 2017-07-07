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09:49 07.07.2017

В Голосеевском районе Киева появится новый парк

В четверг депутаты Киевского городского совета предоставили статус парка отдыха земельным участкам в Голосеевском районе столицы, где обустроят парк общей площадью 4,39 га, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"По многочисленным просьбам жителей жилого массива Голосеевского района Киевсовет предоставил сегодня статус парка отдыха земельным участкам на ул. Метрологической, 14-Д и в пер. Феофановском, 14-Б суммарной площадью 4,39 га. Таким образом, местная община, в том числе и в судах, активно отстояла эти участки от застройки", – говорится в сообщении на сайте мэрии в четверг вечером.

Предоставленный статус исключает застройку этих участков. Они будут внесены в перечень территорий общего пользования, в частности, в Концепцию формирования зеленых насаждений в центральной части города и Программу развития зеленой зоны города Киева до 2010 года. Департамент земельных ресурсов в пределах возложенных полномочий внес в городской земельный кадастр информацию о расторжении решения Киевского городского совета по договорам аренды этих земельных участков.

В столичной мэрии подчеркнули, что в связи с неудовлетворительным состоянием этих территорий, они переданы в постоянное пользование КП СЗН Голосеевского района для благоустройства. В месячный срок, со дня вступления в силу решения, предприятие должно принять меры по государственной регистрации соответствующего права постоянного пользования. Реализация проекта будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований КО "Киевзеленстрой".

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