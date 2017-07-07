События

08:51 07.07.2017

На водохранилище в Одесской области перекинулась лодка, погибли взрослый и 2 ребенка – ГСЧС

На водохранилище в с.Перелеты Одесской области в ночь на пятницу перекинулась алюминиевая лодка, в результате чего погибли 3 человека, сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.

"7 июля в 3:30 в Службу спасения "101" от дежурного Перелитского водохранилища (с.Перелеты) поступило сообщение о том, что во время прогулки на лодке с мотором, на борту которого находились он и 4-х девушки 16, 17, 18 ти и 23-х лет, на расстоянии 30 м от дамбы лодка перевернулась. Одну девушку дежурный спас и доставил на берег, три девушки утонули. Утонувшие - все члены одной семьи", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу утром.

В ГСЧС уточнили, что поисками девушек занимаются подразделения ведомства, водолазная группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области и местное население. Всего к поискам привлечены 4 лодки и 23 спасателя.

На месте работают психолог ГУ ГСЧС Украины в Одесской области и следственно-оперативная группа Национальной полиции.

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Интерфакс-Украина
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