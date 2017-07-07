На Черкасщине обесточенными остаются 24 населенных пункта – ГСЧС

В Черкасской области без электроснабжения остаются 24 населенных пункта, которые были обесточены с 4 на 5 июля, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 7.00 7 июля остаются обесточенными 24 населенных пункта в Черкасской области", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу утром.

В ГСЧС подчеркнули, что 6 июля восстановлено электроснабжение 44 населенных пунктов в трех областях: Закарпатская - 18, Львовская - 17 и Черкасская - 9, которые были обесточены с 4 на 5 июля.