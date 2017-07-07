На Луганщине из-за повреждения линии электропередач без электроснабжения осталось 40 тыс. жителей – ГСЧС

В Луганской области из-за повреждения магистральной линии электропередач без электроснабжения осталось 40 тыс. жителей крупных городов, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"7 июля, в 00:40 вблизи г.Счастье Луганской области по предварительным данным произошло повреждение магистральной линии электропередач 220 кВ (причина устанавливается)", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу утром.

В результате повреждения ЛЭП частично без электроснабжения остались города Северодонецк, Лисичанск, Новодружевск, Приволье, Сватово, Кременная и Рубежное (около 40 тыс. абонентов).

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.