В Донецкой области осудят 3 участников банды, участвовавших в захвате здания прокуратуры в Бахмуте весной 2014 – прокуратура

В Донецкой области будут судить 3 членов вооруженной банды, участвовавших в захвате здания прокуратуры в г.Бахмуте весной 2014, сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области

"Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено расследование уголовного производства в отношении 3 лиц, принимавших участие в правонарушениях в период с апреля по июнь 2014 году на территории г.Бахмута", – говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг.

Во время следствия установлено, что в середине апреля 2014 года, когда город временно находился под контролем боевиков, 13 мужчин - жителей г.Бахмута решили создать организованную вооруженную группу (банду) в целях совершения ряда преступлений. Они нападали на местных жителей, похищали чужое имущество и транспортные средства, хранили оружие, а также захватывали здания.

В прокуратуре уточнили, что члены указанной банды 30 мая 2014 участвовали в захвате боевиками здания местной прокуратуры, в дальнейшем используя последнюю как место дислокации организованной группы.

В апреле 2017 у фигурантов при обыске по месту жительства обнаружен и изъят оружейный арсенал: 8 реактивных пехотных огнеметов, 9 автоматов, противотанковая граната и более 15 тыс патронов.

Действия подозреваемых квалифицированы по 9 статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: ст.257 (бандитизм), ст.289 (незаконное завладение транспортным средством), ст.28 (совершение преступления группой лиц), ст.341 (захват государственных зданий), ст.187 (разбой), ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ст.263 (незаконное обращение с оружием) и ст.260 (создание непредусмотренных законом вооруженных формирований).

В июне фигурантам дела объявили о подозрении в совершении указанных преступлений. Сейчас обвинительный акт направлен в Артемовский районный суд для рассмотрения по существу. Трое обвиняемых находятся под стражей.

Вместе с тем, еще 10 участников банды скрываются от органов досудебного расследования. В отношении них материалы выделены в отдельное уголовное производство.