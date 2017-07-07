Вечером 7 июля движение транспорта на центральных улицах столицы временно ограничат – КГГА

В связи с проведением марша вечером 7 июля в пятницу, временно будет ограничено движение транспорта ряда улиц в центральной части столицы, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"7 июля ориентировочно с 18:00 до 23:00 в связи с проведением марша ко дню рождения Мирослава Мысли (в соответствии с обращением ВО "Свобода") будет выполняться приостановление или частичное ограничение движения транспорта по улицам, по которым пролегает маршрут мероприятия, а именно: от Арсенальной площади - ул. Грушевского - Крепостного переулка - ул. Институтской - ул. Крещатик (от Майдана Незалежности до Европейской площади) - Владимирским спуском - ул. Сагайдачного - до Контрактовой площади", – говорится в сообщении на сайте мэрии в четверг.

Во время проведения акции сотрудники патрульной полиции могут осуществлять приостановление транспорта. Кроме того, возможны временные изменения в работе автобусов №24, №62, №114 КП "Киевпастранс".

В КГГА просят водителей и пассажиров наземного общественного транспорта учитывать указанную информацию и воздержаться от поездок указанными улицами, и, по возможности, выбирать другие маршруты движения.