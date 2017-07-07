События

07:22 07.07.2017

Вечером 7 июля движение транспорта на центральных улицах столицы временно ограничат – КГГА

В связи с проведением марша вечером 7 июля в пятницу, временно будет ограничено движение транспорта ряда улиц в центральной части столицы, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"7 июля ориентировочно с 18:00 до 23:00 в связи с проведением марша ко дню рождения Мирослава Мысли (в соответствии с обращением ВО "Свобода") будет выполняться приостановление или частичное ограничение движения транспорта по улицам, по которым пролегает маршрут мероприятия, а именно: от Арсенальной площади - ул. Грушевского - Крепостного переулка - ул. Институтской - ул. Крещатик (от Майдана Незалежности до Европейской площади) - Владимирским спуском - ул. Сагайдачного - до Контрактовой площади", – говорится в сообщении на сайте мэрии в четверг.

Во время проведения акции сотрудники патрульной полиции могут осуществлять приостановление транспорта. Кроме того, возможны временные изменения в работе автобусов №24, №62, №114 КП "Киевпастранс".

В КГГА просят водителей и пассажиров наземного общественного транспорта учитывать указанную информацию и воздержаться от поездок указанными улицами, и, по возможности, выбирать другие маршруты движения.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Один военнослужащий погиб, один ранен в результате 25 обстрелов со стороны боевиков за минувшие сутки на Донбассе

Боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, был ранен военный

Столтенберг приедет в Киев на заседание комиссии НАТО-Украина

Луценко: представление о снятии неприкосновенности с Мосийчука вновь уйдет в Раду осенью

Порошенко уполномочил Петренко подписать соглашение о сотрудничестве с Нидерландами в деле об МН17

ПОСЛЕДНЕЕ

На территории США действуют в настоящий момент 150 российских разведчиков - СМИ

В Донецкой области осудят 3 участников банды, участвовавших в захвате здания прокуратуры в Бахмуте весной 2014 – прокуратура

Меркель не будет выступать посредником между Трампом и Путиным – СМИ

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Катастрофическая ситуация с обеспечением лекарствами в НДСБ "Охматдет"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Трансатлантический переход под украинским флагом на парусном катамаране: 5000 миль от Кубы до Испании"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить настольные игры на price.ua
РЕКЛАМА