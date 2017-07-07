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07:02 07.07.2017

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Катастрофическая ситуация с обеспечением лекарствами в НДСБ "Охматдет"

В пятницу, 7 июля, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Катастрофическая ситуация с обеспечением лекарствами в НДСБ "Охматдет". Участники: народный депутат Украины, председатель Комитета по вопросам здравоохранения ВРУ Ольга Богомолец; заведующий Центром детской онкогематологии и трансплантации костного мозга Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", председатель Всеукраинской общественной организации "Ассоциация детских онкогематологов Украины", заслуженный врач Украины Светлана Донская; заведующий отделением трансплантации костного мозга Центра детской онкогематологии и трансплантации костного мозга Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", заслуженный врач Украины Олег Рыжак; президент благотворительного фонда "Помощи онкобольным детям", кандидат медицинских наук Валентина Маркевич (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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