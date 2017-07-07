Один военнослужащий погиб, один ранен в результате 25 обстрелов со стороны боевиков за минувшие сутки на Донбассе

Боевики за минувшие сутки 25 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Фейсбук в пятницу утром.

"В результате боевых действий один военнослужащий ВС Украины вчера погиб. Еще один украинский воин получил ранения", – говорится в сообщении.

На приморском направлении боевики открывали огонь 11 раз. Из стрелкового оружия и гранатометов обстреливались опорные пункты сил АТО в районе Широкино, Лебединского, Водяного, Гнутово, Павлополя, севернее - у Новотроицкого и Марьинки. Кроме того, вблизи Широкино НВФ открывали огонь из 82-мм минометов, а вечером возле Павлополя применили запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120-мм.

На донецком направлении было зафиксировано 8 вражеских вооруженных провокаций. Утром и днем боевики сконцентрировали свой огонь в северном пригороде временно оккупированного Донецка. Там НВФ неоднократно открывали огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и время от времени - из вооружения БМП по оборонным укреплениям ВСУ в районе Авдеевки, Опытного, Песков и Невельского. Вечером боевики провели плотный обстрел позиций сил АТО в районе Троицкого. Там применялись минометы калибра 120-мм, вооружение БМП, гранатометы различных модификаций и крупнокалиберные пулеметы.

На луганском направлении боевики 6 раз обстреливали опорные пункты ВСУ, но запрещенного оружия не применяли. Под огонь НВФ из гранатометов и других образцов пехотного вооружения в четверг попали подразделения ВСУ, которые держат оборону в районе Старого Айдара, Желтого, Станицы Луганской, Донца и Крымского.